Овечкин повторил рекорд Федорова в НХЛ

NHL Россия / YouTube

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин повторил результат лучшего российского бомбардира в истории лиги Сергея Федорова. Видео рекордной шайбы появилось на YouTube-канале «НХЛ Россия».

Овечкин забросил шайбу в выездном матче против «Торонто Мэйпл Лифс» и набрал 1179-е (644+535) очко за карьеру. У Федорова столько же очков, но при этом экс-форвард «Детройт Ред Уингз» сыграл на 195 матчей больше (1248), чем Овечкин (1053).

Матч завершился победой хозяев со счетом 6:3.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005-го года. В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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