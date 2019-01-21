Партнер Овечкина забросил шайбу рукой в свои ворота

SPORTSNET / YouTube

Защитник «Вашингтон Кэпиталс» Дмитрий Орлов забросил шайбу в свои ворота во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхоукс». Видеозапись опубликована на YouTube-канале Sportsnet.

Орлов пытался разрядить обстановку на пятачке и поймать подлетевшую шайбу, однако она отскочила от его руки за спину вратарю и попала в сетку. Гол был засчитан на нападающего «Блэкхоукс» Джонатана Тэйвза.

Защитник по ходу матча сумел забросить в чужие ворота и отдать результативную передачу, однако это не помогло «Вашингтону» победить — встреча завершилась со счетом 5:8. Партнер Орлова Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!