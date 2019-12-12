Овечкина наградили за вклад в развитие американского хоккея

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил международную награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в США. Об этом сообщается на сайте Американского зала хоккейной славы.

«Это большая честь. В списке обладателей награды много великих хоккеистов», — сказал Овечкин. Форвард добавил, что «Вашингтон» много работает для популяризации хоккея и помогает детям, а также всем, кто в этом нуждается. «Это часть нашей работы», — заключил хоккеист.

Награждение прошло 12 декабря. «Кэпиталс» поздравили Овечкина с этим достижением в Twitter. «Трудно передать, сколько Алекс делает для хоккея в нашем регионе», — говорится в их сообщении.

Награда за вклад в развитие хоккея в США вручается с 1999 года. Ее обладателями являются сам Гретцки, а также такие игроки, как Скотти Моррисон, Бобби Халл, Мюррей Костелло и Анатолий Тарасов. О том, что Овечкин получит награду, стало известно 18 сентября.

Овечкин стал игроком «Вашингтона» в 2005 году. В 2018-м россиянин выиграл Кубок Стэнли.

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