Овечкин объяснил починку шлема паяльной лампой во время матча

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин объяснил, зачем воспользовался паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся в Twitter журналиста Тарика Эль-Башира.

Журналист рассказал, что хоккеист никак не мог избавиться от наклейки на шлеме и «это сводило его с ума».

Проблема с амуницией возникла у Овечкина во время встречи против «Лос-Анджелес Кингс» (3:1). Пользователи сети оценили находчивость российского форварда и поразились ей.

В текущем сезоне 34-летний Овечкин принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 31 очко. Он выступает за «Вашингтон» с 2005-го года. В 2018 году россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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