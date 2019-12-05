Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча и поразил иностранцев

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чем вызвал удивление у пользователей сети. Видео появилось в Twitter американского клуба.

Во время встречи против «Лос-Анджелес Кингс» (3:1) у Овечкина возникла проблема с амуницией, и он сумел самостоятельно решить ее. Юзеры оценили навыки хоккеиста.

«А как это он делает? Просто мастер на все руки», «Скажите мне, так разве нормально поступать?», «Надо же, русская машина чинит сама себя», «Спасибо за объяснения. Я бы даже не поняла, что это паяльная лампа», «Возможно я слишком беспокоюсь, но разве должен наш привилегированный игрок сидеть на скамейке и сам чинить свой шлем?» — писали юзеры.

В текущем сезоне 34-летний Овечкин принял участие в 30 матчах и набрал 31 очко. Он выступает за «Вашингтон» с 2005-го года. В 2018 году россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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