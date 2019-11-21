Овечкин в кровь разбил лицо судье в матче НХЛ

@IceZebras / Twitter

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин попал шайбой в лицо судье во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Zebras on Ice.

Россиянин попытался вынести шайбу из своей зоны. После броска Овечкина снаряд рикошетом от стекла попал арбитру в лицо, разбив его в кровь. Рефери потребовалась помощь врача «Рейнджерс».

Встреча завершилась разгромным поражением «Кэпиталс» (1:4). Дублем в составе «Рейнджерс» отметился российский новичок команды Артемий Панарин.

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