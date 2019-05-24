Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России во время матча ЧМ

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России staffan144

Нападающий сборной России Александр Овечкин выкинул защитника американцев Брэди Шея на скамейку российской команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Видео появилось на YouTube-канале staffan144.

Овечкин атаковал соперника у борта, за которым находилась скамейка россиян. В результате американец не удержал равновесие, перевалился спиной за борт и вверх ногами приземлился на скамейку россиян. Шей сумел вернуться на лед и продолжить матч.

23 мая сборная России одержала победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:3. Шей стал автором первой шайбы в ворота российской команды.

В полуфинале россияне встретятся со сборной Финляндии. В другом матче 1/2 финала сыграют канадцы и чехи. Обе встречи пройдут 25 мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



