Стал известен соперник сборной России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею встретится с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее 23 мая российские хоккеисты обыграли американцев в четвертьфинале турнира со счетом 4:2. Отечественная команда получила самый высокий номер посева по итогам групповой стадии ЧМ, поэтому в полуфинале встретится с командой, имеющей самый низкий номер посева. Ею стала сборная Финляндии, обыгравшая в 1/4 финала команду Швеции со счетом 5:4 в овертайме.

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Во втором полуфинале встретятся сборные Канады и Чехии. Оба матча состоятся 25 мая. Финал пройдет 26 мая.

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