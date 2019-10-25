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Овечкин забросил 666-ю шайбу в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 666-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте клуба.

Овечкин дважды отличился в матче против «Эдмонтон Ойлерс», в котором «Вашингтон» проиграл в овертайме со счетом 3:4. Первая заброшенная им шайба оказалась для форварда 666-й в карьере в НХЛ. Всего же в сезоне-2019/2020 на счету Овечкина 13 очков по системе «гол плюс пас» (восемь шайб и пять передач).

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