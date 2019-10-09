Овечкин допустил решающую ошибку в проигранном «Вашингтоном» матче

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин допустил ошибку, которая привела к поражению его команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старс». Обзор поединка доступен на YouTube-канале Sportsnet.

В овертайме при счете 3:3 Овечкин выполнил неточную передачу в чужой зоне, после чего хоккеисты «Далласа» убежали в контратаку, которую точным броском завершил Тайлер Сегин. Голевую передачу форварду «Старс» отдал россиянин Александр Радулов, который также отметился голом в этом матче.

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