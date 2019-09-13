Овечкин дал совет пойманному на кокаине Кузнецову

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о дисквалификации партнера по команде Евгения Кузнецова за употребление кокаина. Его слова приводятся в Twitter журналиста Тарика Эль-Башира.

Овечкин заявил, что каждый может совершить ошибку, и на это стоит обратить внимание болельщикам. Он посчитал, что Кузнецову нужно прийти в себя, извиниться перед фанатами и семьей и стать еще сильнее. Хоккеист пообещал поддерживать одноклубника.

В конце августа Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила Кузнецова от выступлений на международных соревнованиях и матчах Континентальной хоккейной лиги на четыре года. В майской допинг-пробе россиянина, взятой во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.

Материалы по теме Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин Нападающий сборной России попал на видео с белым порошком

Кузнецов принял дисквалификацию. Он будет лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019. При этом отстранение хоккеиста распространяется только на турниры, проходящие под эгидой IIHF, и не касается матчей Национальной хоккейной лиги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!