Овечкин высказался об акциях протеста в Москве

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин высказался об акциях протеста, проходящих в Москве. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Овечкин заявил, что Россия — свободная страна, где каждый имеет право на свое мнение. При этом он отметил, что сам бы не стал участвовать в протестных акциях. «Представляете, какое это неудобство городу? Нужно все перекрывать, охранять», — посчитал хоккеист.

Форвард добавил, что сегодня есть множество возможностей для того, чтобы высказаться. «И социальные сети, и все что угодно. Сейчас хоть отсюда начинай вести прямой эфир и говори», — подытожил он.

В августе Овечкин отреагировал на слова своего соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который негативно оценил ситуацию в России. Хоккеист не согласился с Панариным, посчитав, что жизнь в стране изменилась к лучшему.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». Также на его счету три победы на чемпионатах мира со сборной России.

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