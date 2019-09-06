Панарин рассказал об отношениях с Овечкиным после критики российской власти

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью YouTube-каналу «Спорт-Экспресса» высказался об отношениях с форвардом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным.

«Не то, чтобы мы с Александром на связи. Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю — будем ли», — заявил Панарин. Он отметил, что видел высказывания соотечественника, и посчитал, что у каждого может быть свое видение ситуации. «Он тоже молодец, нейтрально все достаточно сказал», — добавил хоккеист.

Панарин неоднократно выступал с критикой российской власти. В августе он заявил, что в стране нет изменений, а у россиян нет работы. До этого хоккеист поддержал митинг за свободный интернет, который проходил в Москве.

Овечкин отреагировал на критику Панарина, заявив, что не согласен с соотечественником. При этом он подчеркнул, что у каждого может быть свое мнение.

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