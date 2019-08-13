Дзюба высказался о проблемах в России и критике власти от Панарина

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на интервью российского хоккеиста Артемия Панарина, в котором тот раскритиковал российские власти. Запись разговора с футболистом появилась на YouTube-канале «Рашен Football».

Дзюба рассказал, что смотрел интервью Панарина и отметил, что спортсмен в нем выразил только свое мнение. «То, что есть определенные проблемы в нашей стране — это 100 процентов. Но говорить, что так все ужасно — это вообще... » — заметил игрок «Зенита».

В то же время Дзюба признал, что Панарин имеет право на такое мнение, потому что Россия позиционирует себя «как свободная страна». «Я с ним в каких-то вещах согласен, но в целом — нет», — заметил футболист.

Интервью с Панариным было опубликовано 18 июля. Говоря о результатах работы российских властей, хоккеист заявил: «Изменений мало, почти их нет. У людей нет работы. Не за что зацепиться». С ним не согласились нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. 1 июля он подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», став самым высокооплачиваемым российским игроком в истории лиги.

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