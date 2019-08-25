Глава мирового хоккея прошелся по пойманному на кокаине Кузнецову

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов, дисквалифицированный за употребление кокаина, совершил «дурацкий поступок». Слова функционера приводит «Матч ТВ».

Случай с Кузнецовым Фазель назвал печальным. «Я всегда расстраиваюсь, когда молодой человек попадает в подобные неприятности с наркотиками. Нет никакой реальной причины, чтобы лезть в это болото», — отметил глава IIHF. Также он заявил, что россиянин своим поступком подставил «вообще всех».

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Фазель отметил, что Кузнецов поступил глупо. «Но, черт возьми, это же дурацкий поступок! Как я сожалею», — сокрушился функционер. При этом он заметил, что дело российского нападающего должно стать примером для всех остальных.

23 августа стало известно, что IIHF отстранила Кузнецова от выступлений на международных соревнованиях и матчах КХЛ на четыре года. В майской допинг-пробе россиянина (взятой во время чемпионата мира в Словакии) были обнаружены следы кокаина.

В то же время Кузнецов принял дисквалификацию. Также форвард будет лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019. Отстранение Кузнецова распространяется только на турниры, проходящие под эгидой IIHF, и не касается матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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