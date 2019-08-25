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Глава мирового хоккея прошелся по пойманному на кокаине Кузнецову

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Евгений Кузнецов

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов, дисквалифицированный за употребление кокаина, совершил «дурацкий поступок». Слова функционера приводит «Матч ТВ».

Случай с Кузнецовым Фазель назвал печальным. «Я всегда расстраиваюсь, когда молодой человек попадает в подобные неприятности с наркотиками. Нет никакой реальной причины, чтобы лезть в это болото», — отметил глава IIHF. Также он заявил, что россиянин своим поступком подставил «вообще всех».

Фазель отметил, что Кузнецов поступил глупо. «Но, черт возьми, это же дурацкий поступок! Как я сожалею», — сокрушился функционер. При этом он заметил, что дело российского нападающего должно стать примером для всех остальных.

23 августа стало известно, что IIHF отстранила Кузнецова от выступлений на международных соревнованиях и матчах КХЛ на четыре года. В майской допинг-пробе россиянина (взятой во время чемпионата мира в Словакии) были обнаружены следы кокаина.

В то же время Кузнецов принял дисквалификацию. Также форвард будет лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019. Отстранение Кузнецова распространяется только на турниры, проходящие под эгидой IIHF, и не касается матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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