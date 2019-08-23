Попавшегося на кокаине Кузнецова лишили медали чемпионата мира

Нападающий сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019 в связи с нарушением антидопинговых правил. Соответствующий пункт есть в дисциплинарном кодексе Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Согласно правилам IIHF помимо наложения дисквалификации, спортсмен также лишается наград, полученных по итогам соревнований, проведенных под эгидой организации. Дисциплинарный кодекс IIHF также подразумевает и санкции по отношению к команде, в том случае, если будет выявлено нарушение антидопинговых правил со стороны более двух спортсменов.

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Ранее 23 августа стало известно, что в допинг-пробе Кузнецова от 26 мая во время чемпионата мира в Словакии были найдены следы кокаина. На форварда была наложена четырехлетняя дисквалификация: россиянин не сможет выступать за сборную и участвовать в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сам Кузнецов признался, что принял наказание со стороны IIHF.

В составе национальной команды Кузнецов завоевал бронзу ЧМ в 2019 году. Также он является двукратным победителем турнира. С 2014-го Кузнецов выступает за «Вашингтон Кэпиталс». Он 416 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач). Также он является победителем Кубка Стэнли.

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