Овечкин высказался о пойманном на кокаине Кузнецове

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался в поддержку партнера Евгения Кузнецова, который был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина. Слова спортсмена приводит USA Today.

Овечкин сказал, что эта ситуация стала тяжелой для Кузнецова, а также признал, что тот совершил ошибку. «Сейчас нам остается только поддержать его и остаться на его стороне», — заявил капитан «Вашингтона». Также Овечкин заверил, что Кузнецов сейчас находится в великолепной форме.

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23 августа стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила Кузнецова от выступлений на международных соревнованиях и матчах КХЛ на четыре года. В майской допинг-пробе россиянина (взятой во время чемпионата мира в Словакии) были обнаружены следы кокаина.

В то же время Кузнецов принял дисквалификацию. Также форвард будет лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019. Отстранение Кузнецова распространяется только на турниры, проходящие под эгидой IIHF, и не касается матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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