Овечкин задолжал десятки тысяч долларов за отдых в московском ночном клубе

Совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе заявил, что в заведении не раз проходили вечеринки в честь российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. После одной из них форвард уехал, не расплатившись, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Лобжанидзе, в 2013 году Овечкин приехал в Icon с друзьями. «Мы ему организовали стол, даже сделали ему подарочный депозит три тысячи долларов», — вспомнил совладелец клуба. Хоккеист якобы заказал восемь-девять бутылок шампанского Dom Perignon и поливал им гостей, а затем уехал.

«Он отказался платить за это шампанское, посчитав, что ему все должны, нахамил мне, оскорблял меня и моих родителей», — заявил Лобжанидзе. По его подсчетам, Овечкин отдохнул на 15 тысяч долларов, эту сумму совладелец клуба закрывал из своих дивидендов. С того момента он с хоккеистом не общался.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». Также на его счету три победы на чемпионатах мира со сборной России.

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