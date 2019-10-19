Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить команду Панарина

«Вашингтон Кэпиталc» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча состоялась в Вашингтоне и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. У «Вашингтона» забитыми шайбами отметились Ти Джей Оши (3-я, 51-я минуты), Михал Кемпни (16-я), Ник Дауд (24-я) и Гарнет Хэтэуэй (60-я). Капитан команды Александр Овечкин отдал голевую передачу на Кемпни. В составе «Рейнджерс» забили Артемий Панарин (13-я) и Павел Бучневич (37-я).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел команду к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Панарин играет в НХЛ с 2015 года. В июле этого года он подписал контракт с «Рейнджерс» и стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории лиги.

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