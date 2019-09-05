Панарин рассказал о желании жить в США после окончания карьеры

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью YouTube-каналу «Спорт-Экспресс» рассказал о желании жить в США после окончания карьеры.

«Есть реально большой шанс, не стану скрывать, что я буду жить в Штатах. И не считаю это каким-то предательством. Каждый выбирает, что ему нужно. Живем мы один раз», — заявил хоккеист.

Панарин также рассказал, что ему нравится открыто высказывать свое мнение. «Жизнь так сложилась, что следующие семь лет я играю в Америке, у меня хорошая зарплата. Я не вынужден молчать, так как у меня нет зависимости от системы», — добавил он.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) россиянин играет с 2015 года. 1 июля этого года он подписал контракт с «Рейнджерс». Панарин заключил соглашение на семь лет, за этот период он получит 81,5 миллиона долларов. Он стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

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