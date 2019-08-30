Панарин описал едва не лишившую его хоккея попойку

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как едва не вылетел из интерната хоккейного клуба «Витязь» в начале своей карьеры из-за водки. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

Хоккеист рассказал, что однажды он с друзьями и игроками команды 1990 года рождения отдыхали в центре Подольска. «Пригубили чуть-чуть. Я-то вообще первый раз попробовал. Умотало в хлам», — описал Панарин. Вместе с другом, который также был пьян, спортсмен вернулся на базу «Витязя».

Панарин зашел в свою комнату, оставил вещи и вернулся в коридор, где увидел своего товарища. Тот лежал на полу и стучался в дверь чужой комнаты. Панарин лег рядом с ним и тоже начал бить рукой по ней. «Вдруг сзади нас открывается та, что напротив. Мы закидываем головы — а там воспитательница», — вспомнил игрок. После этого пара выбежала на улицу и спряталась в кустах, однако спортсмены решили вернуться и попробовать все объяснить.

Уже в комнате Панарин и его друг встретили воспитателей. «Я на ходу придумываю историю, как нас поймали гопники: "Угрожали нам. Сказали — если с нами не выпьете, мы у вас телефоны заберем". Лепил, там, сидел», — рассказал хоккеист, и некоторые воспитатели ему едва не поверили. Однако в итоге друг Панарина был исключен из школы, а самого Артемия директор интерната решил оставить, потому что он был талантливым.

Также Панарин рассказывал, что перестал употреблять алкогольные напитки после переезда в США. Спортсмен отметил, что перед ним появились высокие цели и он решил на них сконцентрироваться.

В НХЛ россиянин играет с 2015 года. 1 июля этого года он подписал контракт с «Рейнджерс». Панарин заключил соглашение на семь лет, за этот период он получит 81,5 миллиона долларов. Он стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!