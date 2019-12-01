Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

«Вашингтон Кэпиталс» одержал победу над «Детройт Ред Уингс» со счетом 5:2 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Детройте. Счет открыли хозяева: на 11-й минуте отличился Робби Фаббри. «Кэпиталс» сумели отыграться только во втором периоде. Гол на свой счет записал Ти Джей Оши.

На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед. В третьем периоде форвард отличился еще дважды, оформил первый в сезоне хет-трик и помог команде разгромить соперника. Также три очка на свой счет записал Евгений Кузнецов, трижды выступив ассистентом.

Овечкин был признан главной звездой игрового дня в НХЛ. «Вашингтон» лидирует в Восточной Конференции.

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