Овечкин снова покалечил судью

— Zebras On Ice (@IceZebras) 12 декабря 2019, 02:22

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин снова нанес травму судье в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось в Twitter.

В третьем периоде встречи против «Бостон Брюинс» Овечкин на скорости въехал в спину Джона Макайзека. Рефери получил повреждение и покинул лед. Сообщается, что он пройдет медобследование.

В ноябре Овечкин покалечил судью во время игры с «Нью-Йорк Рейнджерс». Шайба после его броска попала рефери в лицо, разбив его в кровь.

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