Овечкин отказался от участия в матче звезд НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс», нападающий Александр Овечкин отказался принимать участие в матче всех звезд НХЛ-2020. Об этом в Twitter сообщила журналист издания Washington Post при клубе Саманта Пелл.

По ее словам, спортсмен захотел взять паузу перед второй частью сезона Лиги и матчами плей-офф.

По той же причине Овечкин пропустил прошлый звездный матч, даже несмотря на то, что по итогам голосования фанатов он был выбран капитаном Столичного дивизиона. Тогда он назвал себя «старой лошадью среди молодых игроков».

19 декабря Овечкин занял третью строчку в рейтинге 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ. Он уступил только канадскому форварду «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби и нападающему «Эдмонтон Ойлерс» канадцу Коннору Макдэвиду.

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