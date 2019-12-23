Названы самые популярные российские спортсмены года

Компания «Медиалогия» назвала самых популярных российских спортсменов 2019 года. Рейтинг появился на сайте проекта.

Список возглавил нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба. Второе место занял еще один форвард сине-бело-голубых — Александр Кокорин. Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев расположился на третьем месте.

В первой десятке также оказались боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов, хоккеист Александр Овечкин, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, хоккеист Евгений Кузнецов, футболист Александр Головин и хоккеист Никита Кучеров.

В топ-30 самых популярных спортсменов года попало 14 футболистов. Вторым по популярности видом спорта стал хоккей — в рейтинг попали семь его представителей.

Вместе со сборной России Дзюба квалифицировался на чемпионат Европы 2020 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) он возглавляет гонку бомбардиров. По окончании сезона футболист оказался в центре скандала, болельщики неоднократно скандировали в его адрес нецензурные оскорбления.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Футболисты стали фигурантами уголовных дел. После полугода в СИЗО они отправились в колонию. В сентябре 2019-го оба спортсмена вышли по условно-досрочному освобождению.

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