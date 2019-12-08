Фанаты «Спартака» провели новую акцию против Дзюбы

Болельщики «Спартака» вывесили баннер, посвященный нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе во время матча 19-го тура Российской-премьер-лиги против «Ростова». Об этом сообщается в Twitter красно-белых.

На плакате было написано «Контракт Дзюбы = 15 суток». Кроме того, на 30-й минуте матча болельщики стали покидать трибуны стадиона, как и было запланировано.

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Акция российских фанатов вызвана массовыми задержаниями поклонников красно-белых в Санкт-Петербурге, а также запретом на посещение спортивных мероприятий для одного из лидеров фанатского движения «Спартака» Валерия Бевзы, которого считают инициатором оскорблений в адрес Дзюбы.

К акции присоединились болельщики «Зенита», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА и нескольких других команд. Все они покинули стадионы на разных минутах матчей.

Российские фанаты дважды оскорбили Дзюбу: по ходу матча между сборными России и Сан-Марино (5:0) и во время 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Спартаком» (0:0). Форварду скандировали: «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]».

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