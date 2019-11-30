Оскорблявший Дзюбу фанат объяснился

Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее. Его слова приводит Sport24.

Мужчина назвал случившееся шуткой. «Это было огромное веселье на весь стадион, в котором принимали участие не только фанаты "Спартака". Заряд поддержали и болельщики "Зенита". Мы просто весело провели время в Сан-Марино, не ехали с целью сплотиться против Артема. Дзюба же сам говорит, что любит поприкалываться», — заявил он.

Российские фанаты дважды оскорбили Дзюбу: по ходу матча между сборными России и Сан-Марино (5:0) и во время 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Спартаком» (0:0). Форварду скандировали: «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]».

Футболист заявил, что спокойно реагирует на произошедшее: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело, буду отвечать там».

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