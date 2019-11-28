Дзюба высказался о «вякающих» критиках

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу сине-бело-голубых высказался об оскорблениях в свой адрес.

«У меня все нормально, правда. Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело, буду отвечать там», — заявил футболист. Он добавил, что не собирается доказывать и объяснять свою позицию, отметив, что всему придет свое время.

За последнюю неделю российские фанаты дважды оскорбляли Дзюбу: по ходу заключительной игры отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными России и Сан-Марино (5:0) и во время 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Спартаком» (0:0). Форварду скандировали: «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]».

«Бизнес-Online» сообщал, что футболист пожаловался на нецензурные скандирования президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину и другим руководителям российского футбола.

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