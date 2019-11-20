В эфир «Первого канала» попали нецензурные оскорбления в адрес Дзюбы

В эфир «Первого канала» попали нецензурные скандирования в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы по ходу матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино. Трансляция велась на сайте канала.

Российские болельщики на гостевом секторе Олимпийского стадиона в Серрвалле кричали «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]». Видеозапись с оскорблениями была также опубликована в Twitter OnlineOnTour, который пишет о выездах фанатов «Спартака».

Встреча против Сан-Марино завершилась со счетом 5:0. Дзюба вышел на поле в стартовом составе российской команды, но не отличился голом.

Российская сборная обеспечила себе участие в финальной стадии Евро-2020. Команда заняла второе место в группе I, набрав 24 очка. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.

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