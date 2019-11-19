Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем отборочном матче к Евро-2020

Сборная России по футболу разгромила национальную команду Сан-Марино в последнем матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Сан-Марино и завершилась победой россиян со счетом 5:0. Голами отличились полузащитник Далер Кузяев, защитник Сергей Петров, хавбеки Алексей Миранчук и Алексей Ионов, а также нападающий Николай Комличенко,

8 июня сборная России обыграла Сан-Марино со счетом 9:0, одержав крупнейшую победу в истории. Тогда четыре гола были на счету форварда Артема Дзюбы.

Российская сборная обеспечила себе участие в финальной стадии Евро-2020. Команда заняла второе место в группе I, набрав 24 очка. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.

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