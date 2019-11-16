Черчесов объяснил домашний разгром от Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Слова специалиста передает ТАСС.

Черчесов отметил, что в матче с бельгийцами его подопечные не хотели играть от обороны. «Мы очень хотели сыграть с командой Бельгии на встречных курсах, чтобы понять, что мы из себя представляем», — сказал тренер. Также он заметил, что у него есть вопросы по физическому состоянию игроков. По его мнению, многие футболисты сейчас не готовы играть все 90 минут.

Встреча состоялась ранее 16 ноября и завершилась со счетом 1:4. В первом тайме россияне пропустили три мяча, во второй половине встречи соперники обменялись голами.

Сборная Бельгии обеспечила себе первое место в группе I. В девяти матчах «красные дьяволы» одержали девять побед и набрали 27 очков. Россияне идут вторыми, в их активе 21 балл. Через три дня команда Черчесова сыграет заключительный матч отбора с Сан-Марино.

Обе команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020. В первом круге квалификационного раунда Бельгия на своем поле обыграла сборную России со счетом 3:1.

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