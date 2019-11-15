Сборная России потеряла одного из лидеров перед матчем с Бельгией

Полузащитник сборной России Александр Головин не сможет сыграть с командой Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает Sport24.

По словам главного тренера сборной Станислава Черчесова, футболист провел две тренировки, однако из-за проблем со здоровьем не выйдет на поле в Санкт-Петербурге. В целом же, по словам специалиста, команда провела сбор перед матчем с Бельгией так, как планировала.

Встреча состоится 16 ноября на стадионе «Газпром Арена». Бельгийцы и россияне уже обеспечили себе выход в финальную стадию Евро-2020. При этом группу I возглавляет Бельгия, набравшая 24 очка из 24 возможных. В активе отечественных футболистов 21 балл. Единственное поражение в отборочном турнире сборная России потерпела в Брюсселе (1:3). Заключительный матч квалификации команда проведет 19 ноября в Сан-Марино.

Головин сыграл в семи матчах из восьми, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В мартовской встрече с Бельгией полузащитник получил красную карточку.

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