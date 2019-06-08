Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в истории в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча против национальной команды Сан-Марино завершилась со счетом 9:0. Четыре гола на счету форварда Артема Дзюбы.

До этого сборная России обыгрывала Сан-Марино в 1995 году со счетом 7:0 в рамках отборочного турнира на первенство Европы. В 2015 году российские футболисты одержали победу над командой Лихтенштейна со счетом 7:0 также в рамках отбора к Евро.

Следующим соперником сборной России в рамках отбора к Евро-2020 станет команда Кипра. Встреча пройдет 11 июня и начнется в 21:45 по московскому времени.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!