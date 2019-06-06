Определились финалисты Лиги наций

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 6 июня, на стадионе «Афонсу Энрикеш» в португальском городе Гимарайнш и завершилась со счетом 3:1. Первый мяч забил форвард англичан Маркус Рэшфорд на 32-й минуте, реализовав пенальти. Голландцы ответили голом защитника Маттейса Де Лигта на 73-й.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Победу же голландцам принес автогол защитника Кайла Уолкера на 97-й минуте игры. А окончательный счет установил форвард Квинси Промес на 115-й.

В финале турнира Нидерланды сыграют с Португалией. 5 июня команда обыграла Швейцарию со счетом 3:1. Хет-три оформил нападающий португальцев Криштиану Роналду.

Финальный матч Лиги наций пройдет 9 июня в Порту.

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