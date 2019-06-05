Роналду забил за сборную впервые за год и вывел Португалию в финал Лиги наций

Сборная Португалии по футболу одержала победу над национальной командой Швейцарии и вышла в финал Лиги наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч состоялся в Порту и завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе португальцев хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду (25, 88 и 90-я минуты). У швейцарцев пенальти реализовал защитник Рикардо Родригес (57-я).

В последний раз за сборную Португалии Роналду забивал на чемпионате мира в России. 20 июня он отличился голом в ворота Марокко (1:0).

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После ЧМ форвард приостановил выступления за сборную. Сообщалось, что он отказался приезжать в расположение команды, чтобы сосредоточиться на борьбе с обвинениями в изнасиловании со стороны американки Кэтрин Майорги. Футболист вернулся в команду в марте этого года на матчи квалификации к чемпионату Европы-2020.

Второй финалист Лиги наций определится 6 июня. За выход в решающую стадию турнира поспорят сборные Нидерландов и Англии.

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