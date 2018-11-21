Сборная России проиграла Швеции и осталась вне элиты Лиги наций

Сборная России проиграла команде Швеции в матче Лиги наций и упустила шанс подняться в элитный дивизион турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером во вторник, 20 ноября, в Стокгольме и завершилась со счетом 2:0. В составе хозяев отличились защитник Виктор Линделеф (41-я минута) и нападающий Маркус Берг (72-я).

Эта победа позволила шведам занять первое место во второй группе Лиги В. Обе сборные набрали по семь очков в четырех матчах, однако скандинавы опередили россиян за счет преимущества по личным встречам. Теперь Швеция сыграет в Лиге А, а Россия останется в Лиге В.

Также в группе выступала сборная Турции, которая набрала три очка и вылетела в низшую лигу.

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