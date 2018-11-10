Сборная России потеряла из-за травм еще двух игроков

Защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Монако» Александр Головин пропустят ближайшие игры сборной России по футболу против Германии и Швеции. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте национальной команды.

Наряду с хавбеком «Валенсии» Денисом Черышевым, футболисты не сумеют принять участие в матчах за сборную из-за травм. Несмотря на вызов в национальную команду, Головин и Фернандес останутся в расположении своих клубов.

Защитник получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Ромы», в котором москвичи потерпели поражение (1:2). Фернандес получил удар в голову и покинул поле в начале первого тайма. Головин получил повреждение в матче чемпионата Франции.

15 ноября сборной России предстоит товарищеская встреча с командой Германии. 20 ноября россияне сыграют против шведов в матче Лиги наций.

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