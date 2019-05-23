Объявлен состав сборной России на матчи отбора Евро-2020

Тренерский штаб сборной России объявил имена футболистов, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Всего в список попали 30 игроков. В сборную впервые были вызваны игроки тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов, а также нападающий чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко. С полным составом сборной России можно ознакомиться на сайте РФС.

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Встреча с Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске, с Кипром россияне сыграют в Нижнем Новгороде 11 июня.

В отборочном турнире сборная России выступает в группе I. Команда провела два матча: сначала проиграла Бельгии, а затем разгромила Казахстан. На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в таблице, позволяющее напрямую попасть на Евро.

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