Объявлен состав сборной России на матчи отбора Евро-2020

Тренерский штаб сборной России объявил имена футболистов, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Всего в список попали 30 игроков. В сборную впервые были вызваны игроки тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов, а также нападающий чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко. С полным составом сборной России можно ознакомиться на сайте РФС.
Встреча с Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске, с Кипром россияне сыграют в Нижнем Новгороде 11 июня.
В отборочном турнире сборная России выступает в группе I. Команда провела два матча: сначала проиграла Бельгии, а затем разгромила Казахстан. На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в таблице, позволяющее напрямую попасть на Евро.