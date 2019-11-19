Стал известен первый соперник сборной России на групповом этапе Евро-2020

Стал известен первый соперник сборной России на Евро-2020 в группе B. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Им оказалась команда Дании, сыгравшая вничью со сборной Ирландии и вышедшая из своей группы со второго места. Матч завершился со счетом 1:1.

Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки.

Российские футболисты обеспечили себе путевку в финальный раунд чемпионата Европы-2020. В отборочной группе I сборная России занимает второе место, на шесть очков отставая от лидирующих бельгийцев.

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