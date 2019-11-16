Дзюба назвал пощечиной домашний разгром от Бельгии

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба назвал пощечиной поражение от Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Слова футболиста передает ТАСС.

Форвард сказал, что соперник указал россиянам на их ошибки. «Может даже и хорошо, что такая пощечина нам — четыре мы еще не пропускали», — предположил Дзюба. Сборную Бельгии нападающий назвал топ-командой, соответствующей уровню чемпионата Европы.

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Также Дзюба отметил, что ему и его партнерам казалось, что у них есть шансы в игре против бельгийцев, однако они быстро повели. «Но моменты были, и второй тайм внушает определенный оптимизм», — сказал игрок.

Встреча состоялась ранее 16 ноября и завершилась со счетом 1:4. Единственный гол в составе россиян забил защитник Георгий Джикия.

Россия и Бельгия уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020. В первом круге квалификационного раунда бельгийцы на своем поле обыграли россиян со счетом 3:1. Через три дня команда Станислава Черчесова сыграет заключительный матч отбора с Сан-Марино.

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