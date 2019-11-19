Дзюба раскрыл задачу-минимум сборной России на Евро-2020

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о целях национальной команды на предстоящем чемпионате Европы-2020. Слова спортсмена приводит сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

31-летний форвард признал, что российская команда не является «топ-сборной», которая едет на турнир за победой. При этом он отметил, что российским футболистам хочется выигрывать.

«Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хотелось бы выйти как минимум в четвертьфинал турнира. На чемпионате мира нам это удалось. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше», — заявил игрок.

Сборная России обеспечила себе попадание на Евро после победы над сборной Кипра (5:0) в матче отборочного турнира. После игры главный тренер отечественной команды Станислав Черчесов заметил, что главной задачей на чемпионате Европы станет победа в турнире.

На чемпионате мира-2018 под руководством Черчесова сборная пробилась в четвертьфинал. Сборная России уступила будущим вице-чемпионам — хорватам в серии пенальти.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



