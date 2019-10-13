Черчесов прокомментировал выход сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу команды над киприотами, обеспечившую россиянам выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Его слова приводит Sports.ru.

Черчесов поблагодарил команду, оценив самоотдачу игроков. Тренер добавил, что теперь главная задача россиян — победить на чемпионате Европы.

Ранее 13 октября сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Кипра. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Таким образом, россияне набрали 21 очко в группе I и обеспечили себе выход в финальную стадию Евро-2020.

Следующий матч сборная России проведет 16 ноября. Соперником станет команда Бельгии.

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