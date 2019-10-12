Черчесов оценил уровень российского футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уровне отечественного футбола. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Черчесов заявил, что у национальной команды и российских клубов разные задачи. Он отметил, что в еврокубках состоялось лишь два тура, поэтому оценивать команды нужно по итогам их выступления на групповом этапе. «Мы сейчас шестые в клубном рейтинге. Думаю, это достойная позиция», — подытожил тренер.

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10 октября сборная России одержала разгромную победу над шотландцами в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Лидер группы I, команда Бельгии, набрала 21 очко из 21 возможного и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020. Россияне с 18 очками занимают второе место, которое также позволяет напрямую попасть на чемпионат Европы.

Следующий матч россияне проведут 13 октября, их соперником станет сборная Кипра. Чтобы обеспечить путевку на Евро, команде Станислава Черчесова достаточно сыграть вничью.

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