Сборная России забила четыре безответных мяча Шотландии в отборе Евро-2020

Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 10 октября, в московских «Лужниках» и завершилась со счетом 4:0. Все мячи были забиты во втором тайме. Дубль оформил нападающий Артем Дзюба (57-я и 70-я минуты), также голами отметились полузащитники Магомед Оздоев (60-я) и Александр Головин (84-я).

В параллельном матче бельгийцы на своем поле разгромили Сан-Марино со счетом 9:0 и обеспечили себе выход в финальную стадию Евро-2020. Лидеры группы I набрали 21 очко из 21 возможного. Россияне с 18 баллами занимают второе место, которое также позволяет напрямую попасть на чемпионат Европы.

Следующий матч сборная России проведет 13 октября, соперником станет команда Кипра. Чтобы обеспечить путевку на Евро, команде Станислава Черчесова достаточно сыграть вничью.

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