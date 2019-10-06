Спорт
 
Подписывайся на нас в Instagram
Краснодар
Краснодар
Сегодня
Начало в 19:00 (МСК)
Спартак М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 12-й тур
Интер М
Милан
Сегодня
Начало в 21:45 (МСК)
Ювентус
Турин
Италия - Серия А • 7-й тур
Барселона
Барселона
Сегодня
Начало в 22:00 (МСК)
Севилья
Севилья
Испания - Примера • 8-й тур
Последние новости
Израиль захотел подписать «историческое соглашение» с арабами
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец сделал первые шаги
Украинские националисты отказались покидать зону разведения войск в Донбассе
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Путина не заинтересовало положение Зеленского
Москвичам пообещали потепление
Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских
В петербургском парке надругались над американкой
Оставленный без присмотра кот спарился с пятью кошками и попал под капельницу
Новости партнеров

Черчесов нашел замену травмированному Смолову в сборной России

Перейти в «Мою Ленту»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев заменит в сборной России по футболу форварда «Локомотива» Федора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Арсенала». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды.

22-летний Соболев присоединится к футболистам, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть с Шотландией и Кипром.

4 октября британский The Sun сообщил об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед». На счету Соболева восемь мячей и три результативные передачи в 11 матчах РПЛ. Он лидирует в споре бомбардиров, имея в активе 10 голов после 12 матчей.

Матч российских футболистов против Шотландии пройдет 10 октября, встреча с Кипром — 13 октября.

Смолов покинул поле на 20-й минуте матча «Локомотива». Столичный клуб обыграл соперников со счетом 2:1.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался российским нападающим
Смолов получит миллионы рублей за разбитый им BMW
Стал известен состав сборной России на матчи квалификации Евро-2020
Другие материалы рубрики
Спорт10:19Сегодня
Геннадий Головкин (слева) и Сергей Деревянченко

«Ограбление» по-казахски

Головкин побил украинца Деревянченко и снова стал чемпионом. Но бой оставил много вопросов
14:24Сегодня

Голевую комбинацию с участием Панарина сравнили с порно

13:01Сегодня

Стало известно о проблемах Головкина со здоровьем перед чемпионским боем

11:10Сегодня

Бывший чемпион UFC добавил Нурмагомедова в свой «список желаний»

Спорт00:05 5 октября
Геннадий Головкин

«Головкин — это монстр»

Этот боксер потерял все титулы, но вернулся на ринг, чтобы уничтожить очередного соперника
10:07Сегодня

В «Анжи» приготовились к последнему матчу на родной арене

07:06Сегодня

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

04:52Сегодня

Умер хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян

Спорт00:04 4 октября
Эрик Вайхенмайер

«Ему хочется чувствовать страх»

Он стал первым слепым альпинистом, покорившим Эверест. Но не остановился на этом
04:08Сегодня

Хоккеист совершил каминг-аут и приготовился к оскорблениям

00:12Сегодня

Головин получил красную карточку в матче за «Монако»

23:02 5 октября

Нурмагомедов раскритиковал Емельяненко и Кокляева за треш-ток

Россия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец сделал первые шаги
«Пьяным народом легче управлять»
Как водка стала частью российской истории и превратилась в миф о россиянах
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
Путина не заинтересовало положение Зеленского
«Пациент умер — и никто ничего не докажет»
Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
Москвичам пообещали потепление
Все материалы
Мир
Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских
Кислотные застенки
ЦРУ десятилетиями испытывало наркотики и яды на американцах. Информацию об этом уничтожили
Россия поделилась с ЦАР винтовками образца 1944 года
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
Израиль захотел подписать «историческое соглашение» с арабами
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
Турция возмутилась лайком посольства США
Все материалы
Бывший СССР
Украинцы вышли на «майдан желтых повязок» против «формулы Штайнмайера»
«Надо удирать в Россию»
Почему польские белорусы радовались пакту Молотова-Риббентропа и мечтали вернуться в СССР
Зеленский захотел вернуться на сцену
Нация под ключ
Белорусы хотели жить и говорить по-русски. Почему СССР не мог этого допустить?
Зеленский заявил об отсутствии давления со стороны Трампа
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»
Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
Все материалы
Экономика
Греф рассказал о наказании для виновного в утечке данных сотрудника
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Найден виновник утечки данных из Сбербанка
Вейкбординг на Смоленщине
О пользе здорового образа жизни и частного предпринимательства
Российский суд арестовал все имущество опального инвестора из США
Октябрьские тезисы
Как изменения в законодательстве коснулись бизнеса
Сбербанк запустил оплату ЖКХ на кассах магазинов
Все материалы
Силовые структуры
В петербургском парке надругались над американкой
«После убийства ему становилось легче»
Этот маньяк убил 36 девушек. За его преступления в СССР сажали и расстреливали невиновных
Высокопоставленного силовика заподозрили в содействии Шакро Молодому
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
В российском городе расчленили и выбросили из окна девушку
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В Петербурге драка продавцов шавермы привела к смерти человека
Все материалы
Наука и техника
Встреча ракеты с новейшей ядерной боеголовкой с самолетом попала на видео
«Злые, опасные русские агрессоры»
Война на Украине и русофобия: почему новую Call of Duty хотят запретить в России
Определены самые безопасные страны на случай апокалипсиса
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
В США назвали самые смертоносные российские бомбардировщики
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Названа главная польза винограда
Все материалы
Спорт
Черчесов нашел замену травмированному Смолову в сборной России
Геннадий Головкин (слева) и Сергей Деревянченко«Ограбление» по-казахски
Головкин побил украинца Деревянченко и снова стал чемпионом. Но бой оставил много вопросов
Голевую комбинацию с участием Панарина сравнили с порно
Геннадий Головкин«Головкин — это монстр»
Этот боксер потерял все титулы, но вернулся на ринг, чтобы уничтожить очередного соперника
Стало известно о проблемах Головкина со здоровьем перед чемпионским боем
При своих
Попытка «Лестера» остановить «Ливерпуль», матч МЮ с аутсайдером и другие интриги тура АПЛ
Бывший чемпион UFC добавил Нурмагомедова в свой «список желаний»
Все материалы
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» умерла в 33 года
«Они блефуют и врут»
Что думали о сексе, изменах и петтинг-вечеринках сто лет назад
Умер один из основателей группы Cream
«Кодзима — гений»
Мадс Миккельсен о безумии в Death Stranding, жутком взгляде и продолжении «Ганнибала»
Покрас Лампас восстановил испорченный коммунальщиками арт-объект в Екатеринбурге
Люси Рейлтон«Иногда хаос, иногда дискомфорт, порой — блаженство»
От Баха до техно: главная виолончелистка музыкального авангарда выступает в Москве
Певица Sia рассказала о страданиях из-за редкого заболевания
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярный блогер устроил заезд по российскому городу и разозлил жителей
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
В Турции обратили внимание на русское слово из 32 букв
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
Назван новый участник «Холостяка»
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Оптическая иллюзия с лестницей поразила пользователей сети
Все материалы
Ценности
Россияне полюбили смотреть на дорогую косметику и покупать дешевую
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Невеста сделала свадебный маникюр с прахом покойного отца
Пиво, брецель, декольте
Как нарядиться на Октоберфест и не ударить в грязь лицом
Эмили Ратаковски поторопила фанаток обзавестись ее новым откровенным купальником
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Российский бар попал в список лучших в мире
Все материалы
Путешествия
Саудовская Аравия пошла навстречу неженатым парам путешественников
Затаившийся Аньхой
Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
Автобус с туристами перевернулся в российском городе
«Я вырубился без задних ног»
История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
Оценены шансы выжить в авариях на разных видах транспорта
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Попавшая в ДТП туристка принесла в больницу собственную оторвавшуюся руку
Все материалы
Из жизни
Оставленный без присмотра кот спарился с пятью кошками и попал под капельницу
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Россиянин потратил 600 рублей и стал миллионером
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Орел пролетел с GoPro над Альпами и подтвердил опасения ученых
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Слоны решили спасти друг друга и умерли в водопаде
Все материалы
Rolls-Royce Phantom Privacy Suite: просто автомобиль за 55 миллионов
Видео: он создан, чтобы ездить, но в нем вполне можно жить
VW Amarok в Африке
Как выбрать пикап для встречи с жирафом
Забытые концепты: Aston Martin 2020
Aston Martin завтрашнего дня по версии 2001 года
Alfa Romeo, которых не было
Модели итальянской марки, созданные виртуальными художниками
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории
Продажи автомобилей в России падают пятый месяц подряд
Забытый дилером на 28 лет Chevrolet Corvette выставили на продажу
Все материалы
Дом
Россиянин подделал паспорт и документы на квартиру ради кредита
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Названы любимые экзотические питомцы россиян
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Названо число россиян с недвижимостью в Болгарии
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Российский депутат назвал парки и скверы рассадниками преступности
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В российском регионе появилось оборудование для высокоточных операций на сосудах
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Россияне назвали способы подтолкнуть их к рождению ребенка
Леопардов в Северной Осетии начнут мониторить
Все материалы