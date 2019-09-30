Стал известен состав сборной России на матчи квалификации Евро-2020

Оглашен список футболистов, приглашенных для подготовки к матчам сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команд Шотландии и Кипра. Полный состав опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Наибольшее представительство в сборной имеют футболисты петербургского «Зенита». К матчам квалификации Евро-2020 будут готовиться голкипер Андрей Лунев, защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Юрий Жирков, а также форвард Артем Дзюба. Отмечается, что список не является окончательным и может претерпеть изменения. Футболисты приступят к подготовке к матчам 6 октября.

Сборная России занимает второе место в группе I, уступая только Бельгии. В активе команды Станислава Черчесова 15 очков после шести матчей. Последнюю игру российские футболисты провели 9 сентября против Казахстана и одержали победу со счетом 1:0.

Матч против Шотландии пройдет 10 октября, встреча с Кипром — 13 октября.

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