Сборная России показала закулисье матча с Казахстаном

Сборная России по футболу показала, что осталось за кадром матча против национальной команды Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Видео появилось на YouTube-канале российской команды.

На кадрах футболисты сборной России прибывают на стадион, готовятся к матчу и общаются с болельщиками.

9 сентября российская команда одержала победу над казахстанцами со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил защитник московского ЦСКА Марио Фернандес.

После шести матчей отборочного турнира сборная России набрала 15 очков и располагается на втором месте в группе I. Первое место занимают бельгийцы, в активе которых 18 очков.

В следующем туре российской команде предстоит сыграть с Шотландией. Матч состоится 10 октября.

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