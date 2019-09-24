РУСАДА отреагировало на угрозу неучастия сборной России по футболу в ЧМ-2022

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась о возможном неучастии сборной России по футболу в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Ее слова приводит Sport24.

Пахноцкая заявила, что российские футболисты постоянно проходят тестирования в РУСАДА: за 2018 год было отобрано 357 проб, за 2019-й по состоянию на 24 сентября — 221 проба. Она отметила, что информация доступна для Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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При этом представитель РУСАДА посчитала, что последствия нарушений российской стороны могут быть критическими для отечественного спорта. Если атлеты будут выступать под нейтральным флагом, то будут обязаны представить идеальную антидопинговую историю.

Ранее 24 сентября The Telegraph сообщил, что Россия может не только лишиться права выступать на Олимпиаде, но и пропустить другие международные соревнования. В частности, речь шла о ЧМ по футболу. Причина — несоответствие данных, переданных Московской антидопинговой лабораторией экспертам WADA.

23 сентября о манипуляциях с данными Московской лаборатории заявил председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор. Он заявил, что записи о некоторых положительных допинг-пробах была удалены из базы данных.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.

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