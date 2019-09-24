Россия оказалась под угрозой недопуска на ЧМ-2022 по футболу

Россия может столкнуться с запретом на участие в международных соревнованиях, подчиняющихся правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что в отношении российской стороны могут быть введены жесткие санкции из-за того, что в переданных экспертам WADA данных Московской антидопинговой лаборатории были обнаружены несоответствия со сведениями информаторов. В случае если в результате расследования будет выявлен подлог, России грозит запрет на участие в международных стартах. Такая мера коснется не только Олимпиады в Токио, но и грядущего чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре, отмечает британская газета.

23 сентября состоялось заседания исполкома WADA, где также рассматривался вопрос о несоответствии данных московской лаборатории. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в тот же день заверил, что у WADA нет претензий к его организации. Курированием лабораторией занимались отечественные власти, а не агентство.

22 сентября The Telegraph опубликовал заметку, где говорилось о том, что Россия рискует лишиться права выступать на Олимпиаде в 2020 году из-за возможных махинаций с данными московской лаборатории. До этого о проблемах с переданными сведениями заговорил немецкий журналист Хайо Зеппельт, который расследует систематические нарушения антидопиновых правил в разных странах.

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