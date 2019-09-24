Российский футбол отреагировал на угрозу неучастия в чемпионате мира-2022

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали публикацию The Telegraph, в которой говорится о возможном неучастии национальной команды в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает ТАСС.

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что со стороны международных организаций — Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международной федерации футбола (ФИФА) или Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — к Союзу вопросов нет.. Представитель РФС выразил мнение, что российский спорт сможет быть представлен на международных стартах без каких-либо препятствий.

Ранее 24 сентября The Telegraph опубликовал статью, где сообщалось, что Россия может не только лишиться права выступать на Олимпиаде, но и пропустить другие международные соревнования. В частности, речь шла о чемпионате мира в Катаре. Причина — несоответствие данных, переданных Московской антидопинговой лабораторией экспертам WADA, с информацией осведомителей агентства.

23 сентября о манипуляциях с данными московской лаборатории заявил председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор. Он подчеркнул, что российской стороне дали время для объяснений по возникшим вопросам.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.

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